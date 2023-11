«التنمية الأسرية» تفوز بثلاث جوائز ضمن جائزة «تميز الأعمال العالمية»

وحصدت حملة «الأبوة كما نطمح» جائزتها عن فئة «أفضل حملة إعلامية على منصات التواصل الاجتماعي»، والتي تم خلالها تسليط الضوء على أهمية دور الأب في الأسرة والمجتمع، حيث شهدت تكاملاً في تنفيذها مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة والشركاء الإعلاميين بهدف تكثيف المضمون الاجتماعي في الوسائط الرقمية المختلفة سواءً المرئية والمسموعة والمطبوعة، كما حصلت «منظومة الخدمات المتكاملة لكبار المواطنين» على جائزة التميز في الأعمال العالمية، وذلك عن فئة «أفضل خدمة» كإبراز...

أعربت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، عن اعتزازها بهذا الإنجاز، الذي يُعد من أبرز جوائز التميز، وأكثرها مشاركة من منظمات القطاعين الحكومي والخاص في جميع أنحاء العالم، وبالتالي فإن حصول المؤسسة على هذه الجوائز يعكس دورها المحوري في تقديم خدمات وقائية وتمكينيه لمختلف أفراد الأسر وخصوصاً كبار المواطنين والآباء والقائمين على تربية المراهقين، مؤكدة حرص المؤسسة المتواصل على إعداد وتطوير البرامج والمبادرات التي من شأنها الإسهام في تعزيز جودة حياة كافة أفراد المجتمع.

وأكدت أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للعمل الدؤوب والجهود المخلصة التي يبذلها جميع العاملين بالمؤسسة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، للنهوض بالمجتمع عن طريق تبني الخطط والبرامج المجتمعية المستدامة التي تستهدف جميع أفراد الأسرة.

وقالت مريم الرميثي: «يعد حصول حملة «الأبوة كما نطمح» التي أطلقتها المؤسسة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» نهاية العام 2021 على جائزة التميز في الأعمال العالمية، عن فئة أفضل حملة إعلامية على منصات التواصل الاجتماعي، إنجازاً كبيراً يعكس رؤية سموها الثاقبة، والرسالة الهادفة التي نحملها حيال أهمية وجود الآباء في حياة أبنائهم وتعزيز دورهم في تربية الأجيال الجديدة، وتسليط الضوء على أهمية دور الأب في الأسرة والمجتمع، وذلك من خلال تصميم برامج ومحتوى إعلامي...

