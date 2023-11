'التنمية الأسرية' تفوز بثلاث جوائز ضمن جائزة 'تميز الأعمال العالمية'

وأعربت سعادة مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية،بهذه المناسبة، عن اعتزازها بهذا الإنجاز، الذي يُعد من أبرز جوائز التميز، وأكثرها مشاركة من منظمات القطاعين الحكومي والخاص في جميع أنحاء العالم، وبالتالي فإن حصول المؤسسة على هذه الجوائز يعكس دورها المحوري في تقديم خدمات وقائية وتمكينية لمختلف أفراد الأسر وخصوصاً كبار المواطنين والآباء والقائمين على تربية المراهقين.

