ودعه رئيس الدولة .. ملك الأردن يغادر البلاد

أبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / غادر صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أبوظبي في ختام زيارة دولة قام بها اليوم إلى دولة الإمارات. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في وداع جلالته لدى مغادرة مطار البطين في أبوظبي.

