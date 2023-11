مجلس أمناء جامعة دبي يستعرض التقرير المالي والإداري وموازنة 2024

وناقش المجلس تقرير رئيس الجامعة حول تجديد اعتماد هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم لبرامج الجامعة وتجديد اعتماد رابطة تطوير كليات إدارة الأعمال الدولية لبرامج كلية دبي للأعمال خلال العام المقبل، ودور هذه الاعتمادات المحلية والعالمية في مراقبة وتحسين جودة التعليم وذلك لمنح الطلبة إمكانيات أفضل لمواكبة متطلبات وظائف المستقبل.

