ليفربول يسحق تولوز 5-1 بالدوري الأوروبي

سحق ليفربول ضيفه تولوز 5-1، أمس، ليؤكد هيمنته على المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق العلامة الكاملة في أول ثلاث مبارياتوافتتح ديوجو جوتا التسجيل لصاحب الأرض، بعد تسع دقائق من انطلاقة رائعة، تخطى خلالها أربعة من مدافعي الفريق الفرنسي قبل أن يضع الكرة في الشباكوجاء الرد من تولوز بعد سبع دقائق بهدف سجله ثيس تالينخا بعد انطلاقة من منتصف الملعب ليدرك هدف التعادلوهيمن ليفربول بعدها على المباراة، إذ أعاده واتارو إندو إلى المقدمة بعد مرور نصف ساعة من عمر المباراة.

وبعد أربع دقائق، عزز داروين نونيز تقدم فريقه عبر تسديدة من زاوية ضيقة، مستغلاً كرة ارتدت داخل منطقة الجزاءوكاد نونيز أن يهز الشباك مجدداً في الدقيقة 65، لكن تسديدته من الناحية اليمنى اصطدمت بإطار المرمى بعد انطلاقة رائعة، لكن رايان جرافينبيرش استغل الكرة المرتدة ليسجل الهدف الرابع لصالح ليفربولويتصدر ليفربول المجموعة بتسع نقاط بفارق خمس أمام سان جيلواز البلجيكي ثاني الترتيب الذي فاز 2-1 على لاسك لينتس، الذي يتذيل الترتيب دون نقاط، ويتساوى تولوز مع سان جيلواز ولكل منهما أربع...

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