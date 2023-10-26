ورشة عن إجراءات تسجيل مرشحي «استشاري الشارقة»

لإمارة الشارقة ورشة تدريبية مهمة للموظفين التنفيذيين التابعين للمراكز الانتخابية وذلك في إطار حرصها على رفع كفاءة الموظفين بسير أعمال الانتخابات.

تعد هذه الورشة التدريبية خطوة نوعية في سياق تحضير الجهات المسؤولة للمرحلة الثانية من الانتخابات، وتعزز شفافية ونزاهة العملية الانتخابية في الشارقة، كما تأتي هذه الجهود في إطار التعزيز المستمر للمشاركة المجتمعية في الانتخابات التي تشهدها الإمارة في هذه الدورة الثالثة لعام 2023 التي اتخذت شعار «شارك في صنع القرار».

وتمت الورشة في مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور عدد كبير من المشاركين وأعضاء لجنة إدارة الانتخابات، وتم تسليط الضوء على عدة نقاط رئيسية تتعلق بإجراءات التسجيل للمرشحين وشروط الترشح التي ستبدأ من الثلاثاء المقبل 31 أكتوبر الجاري حتى 2 من نوفمبر المقبل وعلى مدى ثلاثة أيام متواصلة في مقرات الدوائر الانتخابية ببلديات إمارة الشارقة التسعة. headtopics.com

وتضمنت المحاور شرح المرحلة الثانية من الانتخابات، وتوضيح مرحلة تسجيل المرشحين وكيفية تنفيذ هذه المرحلة بكفاءة وشروط الترشح التي تشمل أن يكون المرشح من ضمن الهيئة الانتخابية التي ينتمي إليها، ولا يقل عمره عن 25 سنة ميلادية (من ميلاد المرشح 05/12/1998 وما دون ذلك)، وأن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية ولديه سجل حسن ولم يسبق له الحكم بجريمة تخل بالشرف، ما لم يتم رد اعتباره وفقًا للقانون.

وتم التطرق خلال الورشة إلى أن رسوم التسجيل للمرشحين تبلغ 3000 درهم، إضافة إلى رسوم نظام التحصيل المالي، ما يجعل الإجمالي 3061.4 درهم. فيما تخللت محاور الورشة ذكر القيود على عضوية المجلس الاستشاري، وهي التأكيد على أنه لا يجوز لأي مرشح أن يجمع بين عضوية المجلس الاستشاري وعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو المجلس التنفيذي أو المجالس البلدية أو مجالس الضواحي والقرى أو أي وظيفة في الحكومة. headtopics.com

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