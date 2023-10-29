الصحة العالمية تحذر: الوباء القادم مسألة وقت

ودعا غيبريسوس البشر إلى الاستعداد لمواجهة المرض الخطِر القادم دون ذعر أو إهمال، مشيراً إلى أن ما يقلق العلماء حالياً سؤال واحد: «متى سيحدث هذا؟».

وأضاف عبر حسابه على منصة «إكس»: «إنه لا يمكن السماح بتكرار أخطاء الماضي، لذا تتفاوض الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية حالياً، ويجري إعداد اتفاق جديد بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، وإدخال تعديلات على اللوائح الصحية».

وقد تكون الجائحة المقبلة أسوأ من جائحة «كورونا»، الذي عاناها العالم لقرابة 3 سنوات، حيث إن مسبب المرض الجديد سيكون قادراً على المساهمة بنشاط في تقليل عدد سكان العالم. من جانبه، أعلن مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغ، أنه يستحيل إيقاف ظهور الأوبئة في العالم، لكن يجب في نفس الوقت أن نكون على استعداد لمواجهتها. headtopics.com

وقال كلوغ، على هامش الدورة الـ73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا التي عقدت في أستانا: «بالطبع قد تظهر أوبئة أخرى في العالم. ولكن الشيء الأكثر أهمية هو أن نكون مستعدين لها. لقد تعلمنا العديد من الدروس من جائحة «كورونا» التي سنعلن تفاصيلها».

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

منظمة الصحة العالمية غير قادرة على التواصل مع موظفيها والمرافق الصحية في غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

«الصحة العالمية»: 1000 جثة تحت الأنقاض ليست ضمن حصيلة القتلىموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

الصحة العالمية: لسنا قادرين على التواصل مع موظفينا في غزةتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

الصحة العالمية: طلب إسرائيل إخلاء مستشفى القدس بغزة مقلق للغايةتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

الصحة العالمية تعلق على طلب إسرائيل إخلاء مستشفى القدس بغزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

الإمارات تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بسبب التصعيد العسكري الإسرائيليطلبت دولة الإمارات عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن، وذلك في ضوء إعلان إسرائيل عن "توسيع عملياتها البرية" في غزة. اقرأ أكثر ⮕