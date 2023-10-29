كالياري يحقق انتصارا مثيرا أمام فروسينوني في الدوري الإيطالي

حقق كالياري انتصارا مثيرا أمام فروسينوني وتغلب عليه 4 / 3 اليوم الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحول كالياري تأخره بثلاثة أهداف إلى الفوز 4 / 3 وقد لعب ليوناردو بافوليتي دورا بطوليا بعد أن سجل ثنائية في الثواني الأخيرة من المباراة. وارتفع رصيد كالياري إلى ست نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير حيث حقق الفوز الأول له في الموسم مقابل ست هزائم وثلاثة تعادلات.

بينما تجمد رصيد فروسينوني عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر بعد أن تلقى الهزيمة الرابعة له في الموسم مقابل ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات. وتقدم فروسينوني بثلاثة أهداف سجلها ماتياس سولي (الهدفان الأول والثاني) وماركو بريشيانيني في الدقائق 23 و37 و49 . headtopics.com

بعدها رد كالياري بأربعة أهداف سجلها جايتانو أوريستانيو وأنطوان ماكومبو وليوناردو بافوليتي (الهدفان الثالث والرابع) في الدقائق 72 و76 والرابعة والسادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: dubaisportstv »

«الملك» يبصم في شباك بني ياس بخمس جنسياتبصم فريق الشارقة في شباك بني ياس بالخمسة في أكبر فوز لـ«الملك» هذا الموسم في الدوري، محققاً كذلك انتصاره الأول على أرض الملعب البيضاوي بعد أن كان خسر أمام الوصل والعين... اقرأ أكثر ⮕

«ديربي» مانشستر لسيتي بثلاثية نظيفة | صحيفة الخليجبقيت الصدارة على حالها في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما حسم مانشستر سيتي الـ «ديربي» أمام ابن مدينته يونايتد لصالحه 3-صفر الأحد في استاد اقرأ أكثر ⮕

الأهلي يخسر أمام صن داونز في ذهاب قبل نهائي الدوري الأفريقياستقبل الأهلي هدفا في الشوط الثاني ليخسر 1-صفر من مضيفه ماميلودي صن داونز في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأفريقي لكرة القدم اليوم الأحد. وسجل ثابيلو ماسيكو هدف اللقاء الوحيد لبطل جنوب أفريقيا بتسديدة قوية فشل الحارس محمد الشناوي في التصدي لها. وتقام مباراة الإياب في القاهرة يوم الأربعاء المقبل. اقرأ أكثر ⮕

رفع رصيده إلى 23 نقطة..يوفنتوس يفوز على فيرونا ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتاموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

يوفنتوس يفوز على فيرونا ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتاروما في 28 أكتوبر / وام / واصل يوفنتوس مسلسل انتصاراته في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز ثمين 1-0 على فيرونا اليوم السبت في الجولة العاشرة من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز تورينو على مضيفه ليتشي 1-0 وتعادل ساسولو مع بولونيا 1-1. اقرأ أكثر ⮕

يوفنتوس يفوز على فيرونا بهدف قاتل ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتاًموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕