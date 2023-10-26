الشرقي يدعم «تراحُم من أجل غزة» بـ 800 طن مواد غذائية

، ولي عهد الفجيرة، قدمت «مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية» و«جمعية الفجيرة الخيرية»، 800 طن من المواد الغذائية، والطبية ضمن حملة «تراحُم من أجل غزة».

وقال سعيد الرقباني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الحملة تجسد القيم الراسخة لمجتمع دولة الإمارات وتضامنه الإنساني مع المتضررين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ودعمه للجهود الرسمية في هذا الصدد.لفت الرقباني إلى أن هذه المواقف الداعمة والمساندة في أوقات الأزمات ليست غريبة على القيادة في دولة الإمارات، بل هي استمرار لمسيرة الخير التي أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي كان السبّاق والمبادر دائماً بمساعدة الدول المنكوبة في أنحاء العالم كافة.

فيما قال سهيل القاضي، مدير المؤسسة، إن مساندة الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة، واجب قومي أسس له المغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، الذي اشتهر بمواقفه المساندة للأشقاء العرب وتقديم مختلف أنواع الدعم الإنساني للمحتاجين أثناء الحروب والمحن headtopics.com

وتنظم الحملة فعاليات جديدة يوم الأحد المقبل في أبوظبي ودبي، وتهدف إلى تجهيز 15 ألف سلة إغاثية بمشاركة المتطوعين من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، والعديد من المؤسسات العامة والخاصة. وتأتي هذه الفعاليات الجديدة، بعد النجاح الذي حققته الحملة في الفعاليتين الماضيتين بمشاركة أكثر من 10100 متطوع قاموا بتجهيز 38 ألف سلة إغاثية، تنوعت بين السلال الغذائية والمخصصة للأطفال وللنساء والأمهات.وتعكس حملة «تراحُم من أجل غزة» جهود دولة الإمارات الإغاثية والإنسانية لمساعدة المتضررين في قطاع غزة.

وجمعت الحملة حتى الآن 800 طن من المواد الإغاثية الغذائية والصحية والطبية، ويمكن للراغبين في التطوع المشاركة في تجهيز السلال الإغاثية، التسجيل عبر منصات التطوع كمنصة «متطوعين. إمارات» ومنصة التطوع مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومنصة يوم لدبي. headtopics.com

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تنظم الفعالية الثالثة الأحد المقبل في أبوظبي ودبي..الإمارات تواصل فعاليات حملة 'تراحم من أجل غزة' لإغاثة الشعب الفلسطيني- جهزت حتى الآن 38 ألف حزمة وجمعت 800 طن من المواد الإغاثية..أبوظبي في 26 أكتوبر / وام / تتواصل حملة 'تراحُم من أجل غزة' التي انطلقت في دولة الإمارات يوم 15 من هذا الشهر لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة، في تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني. اقرأ أكثر ⮕

بتوجيهات حاكم الفجيرة .. 'حمد للأعمال الإنسانية' و'خيرية الفجيرة' تقدمان معونات غذائية و طبية ضمن حملة ' تراحم من أجل غزة 'الفجيرة في 26 أكتوبر / وام / بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، قدمت كل من مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية وجمعية الفجيرة الخيرية 800 طن من المواد الغذائية، والطبية ضمن حملة 'تراحم من أجل غزة' . اقرأ أكثر ⮕

«حمد للأعمال الإنسانية» و«خيرية الفجيرة» تقدمان 800 طن من المواد الغذائية لـ «تراحم من أجل غزة»الفجيرة - وام بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، قدمت كل من مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية وجمعية الفجيرة الخيرية 800 طن من المواد الغذائية، والطبية ضمن حملة «تراحم من أجل غزة». اقرأ أكثر ⮕

الإمارات تواصل فعاليات حملة «تراحم من أجل غزة» لإغاثة الشعب الفلسطينيتتواصل حملة «تراحُم من أجل غزة» التي انطلقت في دولة الإمارات يوم 15 من هذا الشهر لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة، في تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني... اقرأ أكثر ⮕

«تراحم من أجل غزة».. فعاليات جديدة في أبوظبي ودبي الأحد المقبلتتواصل حملة «تراحُم من أجل غزة» التي انطلقت في دولة الإمارات في الخامس عشر من هذا الشهر لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة، في تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني اقرأ أكثر ⮕

«تراحم من أجل غزة».. فعاليات جديدة في أبوظبي ودبي الأحد المقبلتتواصل حملة «تراحُم من أجل غزة» التي انطلقت في دولة الإمارات في الخامس عشر من هذا الشهر لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة، في تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني اقرأ أكثر ⮕