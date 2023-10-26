استئناف محادثات السلام السودانية في جدة مع تصاعد وتيرة الحرب

أصحاب عربات تشادية ينقلون متعلقات السودانيين الذين فروا من الصراع في منطقة دارفور بالسودان أثناء عبور الحدود بين البلدين (رويترز) الخارجية السعودية، لكن مساعي السلام هذه لم تهدئ جذوة الحرب المستعرة في السودان، فقد ادعت قوات الدعم السريع الاستيلاء على مدينة نيالا أمس الخميس، في وقت تشتد فيه المعارك في الفاشر.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: «ترحب المملكة باستئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية، والدعم السريع في جدة بتيسير من المملكة والولايات المتحدة ». وذكرت الوزارة في بيانها أن المملكة «تحث القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على استئناف ما تم الاتفاق عليه بينهما في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) في 11 أيار/مايو وعلى اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقّع من الطرفين في مدينة جدة في 20 أيار/مايو 2023».

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي ساعد على الوساطة في بداية الأزمة، قد وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل المفاوضات خلال زيارته إلى السعودية مؤخراً. وقال مسؤولون أمريكيون معنيون بأزمة السودان إن استئناف المفاوضات الخميس، وهي الأولى منذ انهيار الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في حزيران/يونيو، يأتي بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار، لكن من السابق لأوانه مناقشة حل سياسي دائم. headtopics.com

وأشار مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية طلب عدم كشف هويته إلى أن الجولة الجديدة ستركز على ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتحقيق وقف لإطلاق النار وإجراءات أخرى لبناء الثقة.واستبق الجيش السوداني، جولة مفاوضات جدة بالإعلان أن المفاوضات لا تعني توقف المعركة ضد قوات الدعم السريع، لكن مجلس السيادة السوداني طرح خريطة طريق لإنهاء الحرب الحالية عبر 4 مراحل، وهي:

الفصل بين القوات، والعملية الإنسانية، ومعالجة قضية الحرب بدمج «قوات الدعم السريع» وإنشاء جيش واحد، وتنتهي هذه المرحلة بعملية سياسية بالاتفاق على دستور يحدد كيفية حكم البلاد.وتزامناً مع استئناف المحادثات في جدة ادعت قوات الدعم السريع أنها سيطرت على مدينة نيالا في جنوب دارفور، ونشرت مقطعاً مصوراً لم يتسن التحقق من صحته لجنود يحتفلون بإطلاق الأعيرة النارية ويقولون إنهم اجتاحوا قاعدة الجيش في المدينة. headtopics.com

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