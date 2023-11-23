بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمر سمو الشيخاعتمد مجلس الوزراء اليوم السبت، إجازة الحكومة الاتحادية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 بحيث تكون يوم السبت 2 ديسمبر وحتى«عروض وهمية» لخدمات العمالة المساعدة.





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