اليوم.. العمل والدراسة عن بعد مراعاة للحالة الجوية

، كما تقرر أن تكون الدراسة في جميع المدارس الحكومية عن بعد وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.

وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، تقرر أن يكون العمل اليوم، عن بُعد نظرا للأحوال الجوية. فيما أعلنت إدارات المدارس الحكومية والخاصة في دبي والمناطق الشمالية، عن تحويل الدراسة عن بعد اليوم الجمعة 27 أكتوبر، بسبب ظروف الطقس والتقلبات الجوية.

وقرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين، بالتنسيق مع منطقة أم القيوين التعليمية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن تكون الدراسة اليوم الجمعة «عن بعد» في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة. headtopics.com

وهطلت الأمطار الخفيفة إلى متوسطة، صباح أمس، على الفلاح والحديريات والمشرف وجزيرة ياس والختم ومدينة خليفة وكورنيش أبوظبي، وعلى العامرة في العين، وغزيرة على مدينة زايد وطريق غياثي في الظفرة وعلى أم القيوين، وغزيرة مع برق ورعد على الرمس وغزيرة مع بَرَد على الجزيرة الحمراء وجزيرة المرجان في وجبل جيس في رأس الخيمة، ومتوسطة على سيح السلم ومناطق متفرقة في دبي والشارقة ومناطق متفرقة أخرى من الدولة.وسجلت أقل درجة حرارة على الدولة أمس، بواقع 14.

ومع أجواء شتائية وسماء غائمة وطقس جميل ومعتدل وبرودة نسبية، افتتح «الغيث» موسم الأمطار في مدينة رأس الخيمة والمناطق الشمالية من الإمارة، في أول حالة هطول تُسجل هذا العام في المنطقتين، فيما شهدت المناطق الجنوبية تساقط الأمطار خلال الأيام الماضية. headtopics.com

وبادرت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة إلى العمل على سحب المياه من الطرق والميادين العامة، بواسطة أسطولها من الصهاريج ومكائن شفط المياه، لإعادة انسيابية المرور. وبين وليد بن شيبان الحبسي أن «الشعاب»، وهي مجاري المياه الأصغر حجماً من الأودية في المناطق البرية والجبلية، جرت في مناطق مختلفة ومتفرقة جغرافياً، على امتداد الإمارة، منها شعاب وادي قداعة، شرقي مدينة رأس الخيمة، والقريب من جبل جيس.وأوضح سعيد عبدالله الظهوري، صاحب قرية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التراثية في وادي شعم، أن الأمطار في المنطقة تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، لكنها لم تنقطع منذ ساعة مبكرة من الصباح.

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العمل لجميع موظفي الحكومة الاتحادية والدراسة في المدارس الحكومية يوم غدٍ الجمعة عن بُعدتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

العمل في الجهات والشركات الحكومية والدراسة عن بُعد غداً في أبوظبي والعين والظفرةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

العمل في الجهات والشركات الحكومية والدراسة عن بُعد غداً في أبوظبي والعين والظفرةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

بناءً على توجيهات مجلس الوزراء غداً.. العمل عن بعد لموظفي الحكومة الاتحاديةبناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر أن يكون يوم غدٍ الجمعة 27 أكتوبر، عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، كما تقرر أن تكون الدراسة في جميع المدارس الحكومية عن بعد وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها... اقرأ أكثر ⮕

العمل يوم غد الجمعة عن بُعد نظرا للأحوال الجويةتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕