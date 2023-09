Round X Round de Canelo vs. Charlo EN VIVO desde el T-Mobile Arena de Las Vegas

Canelo Álvarez busca retener su cetro unificado de peso supermediano ante el estadounidense Jermell Charlo.

Saúl Álvarez va por su tercera defensa de sus cuatro títulos ante el estadounidense Jermell Charlo. Ambos peleadores dieron 167.4 libras, por debajo de las 168 pactadas.El jalisciense ha dicho durante la semana que se siente en el mejor estado físico en mucho tiempo, incluso más que cualquier momento de su carrera. Canelo entrenó en las alturas de Lake Tahoe para copiar lo que hizo en Guadalajara previo a su combate ante John Ryder, a quien derrotó en mayo por decisión.

Tendremos los resultados de la velada y el Round X Round EN VIVO de Canelo vs. Charlo. La velada iniciará con las Preliminares a las 5 p.m. PT, con los peleadores caminando al cuadrilátero a las 8 p.m. PT.

'Canelo' expone cetro unificado ante CharloA Saúl “Canelo” Álvarez no le llevó mucho tiempo considerar que Las Vegas es su segunda casa.

'Canelo' expone cetro unificado ante CharloVino acá para pelear con el puertorriqueño José Cotto el 10 de mayo de 2010, en el MGM Grand Garden Arena.

