Osasuna stuns Barcelona with 4-2 victory

El Barcelona dejó su paso perfecto en la liga española en su visita al campo de El Sadar. Ante Budimir convirtió un doblete con el que encabezó la goleada del Osasuna 4-2 sobre el Barça el sábado, que había cosechado siete victorias en el campeonato antes de esta caída. Budimir abrió la cuenta con un cabezazo picado a centro de Bryan Zaragoza a los 18 minutos. Posteriormente, celebró la tercera diana del equipo a los 72 con el cobro de un penal.

Seguirán en la cima al estar cuatro puntos por encima del Real Madrid, que el domingo visita al Atlético en el derbi de la capital española. Osasuna celebró su cuarta victoria en casa para contar con 14 unidades en la sexta posición. El conjunto navarro también fue el encargado de poner fin a la racha victoriosa culé en la era de Martino con un empate sin goles el 19 de octubre de 2013.

La Liga Barcelona Osasuna Budimir Zaragoza

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:



latimes / 🏆 11. in US

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Barcelona Predicted Lineup vs. Osasuna: La LigaExpect Barcelona's Hansi Flick to rotate his players against Osasuna while keeping an eye on Inaki Pena's performance.

Source: SInow - 🏆 273. / 63 Read more »

Osasuna Ends Barcelona's Perfect Start in La LigaBryan Zaragoza scored and assisted in Osasuna's first home victory against Barcelona since 2012.

Source: SInow - 🏆 273. / 63 Read more »

Oklahoma Set to Host 5-Star WR Boobie Feaster on SaturdayThe Sooners will host a number of high school prospects this week for their Week 2 matchup against Houston, with one name standing out among the rest.

Source: SInow - 🏆 273. / 63 Read more »

Algeria's aging president is expected to breeze to a second term in Saturday's electionAlgerians are voting Saturday for president.

Source: wjxt4 - 🏆 246. / 63 Read more »

Cellphone video shows 49ers Ricky Pearsall after shooting in San Francisco SaturdayCellphone footage showed Ricky Pearsall with first responders after he was shot in an attempted robbery near Union Square.

Source: KPIXtv - 🏆 443. / 53 Read more »

Bowen Yang elaborates on mystery 'Saturday Night Live' host who made multiple 'exhausted' cast members cryBowen Yang dishes on one 'SNL' host's bad behavior

Source: PageSix - 🏆 320. / 59 Read more »