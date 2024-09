La Liga To Ask Police To Act Against Racist Campaign Targeting Vinícius Júnior

La liga española indicó el sábado que le pedirá a la policía que actué en contra de aquellos que promovieron una campaña en redes sociales que la liga dijo tenía la meta de promover actos de racismo contra Vinícius Júnior durante el derbi del domingo entre el Real Madrid y Atlético de Madrid.

Uno de los peores ataques contra el delantero brasileño ocurrió antes del derbi ante el Atlético en enero 2023 cuando colgaron una efigie de él de un puente. Cuatro personas fueron arrestadas por colgar el muñeco y ahora enfrentan cargos criminales que podrían llevar a una condena de hasta cuatro años de prisión.

La Liga Vinícius Júnior Racism Atlético Madrid Real Madrid

