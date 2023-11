Thai Beauty Queen Anntonia Porsild Places First Runner-Up in Miss Universe 2023

Anntonia Porsild, a 26-year-old Thai beauty queen, secured the first runner-up position in Miss Universe 2023. She graduated with a bachelor’s degree in International Marketing and Public Relations from Stamford International University (Thailand). Anntonia gained recognition by participating in The Face Thailand Season 1 and winning the title of Miss Supranational Thailand 2019.

In 2023, she competed in Miss Universe Thailand 2023 and successfully won the title, becoming the representative of Thailand on the world stage

