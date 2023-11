AIS Go Green สานต่อภารกิจสร้างกำแพงกรองฝุ่นปลูกต้นไม้ล้านต้นกับ กทม. เดินหน้าสนับสนุนต้นไม้แล้วกว่า 75,000 ต้น

ตอกย้ำเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน มุ่งสร้าง Green Network ในทุกมิติ เพื่อร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่และเป็นพื้นที่แห่งความสุขด้วยสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ ผ่านโครงการ AIS Go Green โดยสานต่อความร่วมมือในการปลูกต้นไม้ร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้สนับสนุนการปลูกต้นไม้ให้แก่กรุงเทพมหานครแล้ว 75,000 ต้น กับเป้าหมายการปลูก 100,000 ต้น ภายใน 4 ปี เพื่อเป็นกำแพงกรองฝุ่น ลดมลพิษ ดูดซับกลิ่น เพิ่มพื้นที่สีเขียว...

สำหรับในปีนี้ AIS ได้ส่งมอบต้นกล้าไม้เพิ่มเติมให้แก่ กรุงเทพมหานคร อีกจำนวน 50,000 ต้น 10 สายพันธุ์ ประกอบด้วย ต้นมะฮอกกานี ต้นแคนา ต้นยางนา ต้นประดู่บ้าน ต้นกระถินพา ต้นกฤษณา ต้นมะค่าโมง ต้นกระโดน ต้นกัลปพฤกษ์ และต้นตะเคียนทอง ซึ่งเป็นต้นกล้าไม้ที่เพาะปลูกโดยกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่สำนักงานเขตหนองจอก จากโครงการผลิตกล้าไม้เพื่อปลูก สู่ล้านต้น โดยจะนำไปปลูกในพื้นที่จัดสรรของกรุงเทพมหานคร ที่โรงกำจัดขยะหนองแขม และที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โคกหนองนา พุทธมณฑล สาย 3 เพื่อเป็นกำแพงกรองฝุ่น...

สำหรับการร่วมมือกับกรุงเทพมหานครครั้งนี้ นอกจากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ และดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร ตามนโยบายด้านเศรษฐกิจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ AIS" นายสมชัย...

