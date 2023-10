โชคลาภของผู้ก่อตั้ง Binance CZ ลดลง $12B ในขณะที่ SBF ยังคงอยู่ที่ $0

Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

ราคาเหรียญ CYBER พุ่งกว่า 30% หลัง Binance ประกาศลงทุนเพิ่มในโปรเจกต์ Cyberconnectเหรียญ Social Network แบบ Decentralized “CyberConnect” ได้เห็นราคาพุ่งขึ้นกว่า 30% หลังจาก Binance Labs บริษัทร่วมทุนมูลค่า 9 พันล้านดอลลาร์ของ Binance อ่านเพิ่มเติม ⮕

มีรายงานว่า Sam Bankman-Fried ได้ขอให้ตัวเองเป็นพยานในการพิจารณาคดีของเขาเองผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของ FTX อย่าง Sam Bankman-Fried (SBF) ได้ตัดสินใจที่จะให้การเป็นพยานในการพิจารณาคดีอาญาของเขา อ่านเพิ่มเติม ⮕

หุ้นสหรัฐฯปิดลบดาวโจนส์ลดลง 251.63 จุดจับตาวิกฤตตะวันออกกลางวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบในวันพฤหัสบดี(26ต.ค.) แม้ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่ง นักลงทุนทบทวนรายงานผลประกอบการบริษัทที่ผสมผสาน และจับตาวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในตะวันออกกลาง ดาวโจนส์ ลดลง 251.63 จุด (0.76 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 32,784.30 จุด เอสแอนด์พี ลดลง 49.54 จุด (1.18 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 4,137. อ่านเพิ่มเติม ⮕

หุ้นไทย ปิดลบ 30.48 จุด กังวลดอกเบี้ยสหรัฐยืนสูง-ตะวันออกกลางตึงเครียดหุ้นไทย ปิดวันนี้ที่ 1,371.22 จุด ลดลง 30.48 จุด (-2.17%) มูลค่าซื้อขาย 45,690.17 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยหุ้นไทยปรับตัวลงแรง อ่านเพิ่มเติม ⮕

หุ้นไทยวันนี้ 26 ต.ค. 66 ปิดตลาดหุ้นเช้า ลดลง 18.00 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,383.70 จุดหุ้นไทยวันนี้ ปิดตลาดหุ้นเช้า ลดลง 18.00 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,383.70 จุด มูลค่าการซื้อขาย 20,083.93 ล้านบาท อ่านเพิ่มเติม ⮕

มูลค่าตลาด BUSD ร่วงกว่า 6 แสนล้านบาทลดลง 90% จากระดับสูงสุดตลอดกาลมูลค่าตลาดของ BUSD ลดลง 90% จากจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 2.349 หมื่นล้านดอลลาร์ในวันที่ 15 พฤศจิกายน ปี 2022 ปัจจุบันมูลค่าตลาดของ stablecoin อยู่ที่ประมาณ 2 อ่านเพิ่มเติม ⮕