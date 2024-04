อเมริกันสแตนดาร์ด คว้ารางวัล 2024 Thailand’s Most Admired Brand ต่อเนื่อง 8 ปีซ้อน ตอกย้ำความสำเร็จและสะท้อนความเชื่อมั่นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค.

อเมริกันสแตนดาร์ด คว้ารางวัล 2024 Thailand’s Most Admired Brand ต่อเนื่อง 8 ปีซ้อน ตอกย้ำความสำเร็จและสะท้อนความเชื่อมั่นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค

เบเยอร์ คว้ารางวัล 2023-2024 Thailand’s Most Admired Companyเบเยอร์ คว้ารางวัล 2023-2024 Thailand’s Most Admired Companyตอกย้ำความเป็นหนึ่งในสีนวัตกรรมครองใจผู้บริโภค

วิริยะประกันภัย คว้า 2 รางวัล “2024 Thailand’s Most Admired Brand and Company” ตอกย้ำผู้นำแบรนด์ประกันวินาศภัยที่ครองใจผู้บริโภคมากที่สุดนายอมร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล “2024 Thailand’s Most Admired Brand” ตอกย้ำผู้นำแบรนด์ประกันวินาศภัยที่ครองใจผู้บริโภคมากที่สุด และรางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี “2023-2024 Thailand’s Most Admired Company” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยยังคงครองความเป็นอันดับ 1 บริษัทยอดนิยมใน กลุ่มธุรกิจประกันภัย...

EA คว้ารางวัลเกียรติยศ ”สุดยอดองค์กรแห่งปี” ด้านอุตสาหกรรมพลังงานบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA คว้ารางวัล Thailand Top Company Award 2024 ประเภทอุตสาหกรรมพลังงาน

อ.ส.ค.สุดปัง!! รับรางวัล 'Thailand’s Most Admired Brand 2024'อ.ส.ค.สุดปังเข้ารับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2024 แบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคสูงสุด ในหมวดสินค้าบริโภคกลุ่มนมพร้อมดื่มยูเอชที พร้อมประกาศเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาผู้นำผลิตภัณฑ์นมในประเทศ นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.

‘COTTO’ รับรางวัล 2024 THAILAND’S MOST ADMIRED BRANDปราปต์ พึ่งรัศมี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager) บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ COTTO รับรางวัล “2024 THAILAND’S MOST ADMIRED BRAND” จาก BrandAge ในโอกาสที่ “COTTO” ได้รับเลือกเป็นแบรนด์ที่มีผู้ชื่นชอบและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมากที่สุด โดยนับเป็นการได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 13...

TOA ย้ำแชมป์สีเบอร์หนึ่ง คว้า 2 รางวัลใหญ่TOA ย้ำแชมป์สีเบอร์หนึ่ง คว้า 2 รางวัลใหญ่ ‘สุดยอดองค์กร และแบรนด์สีที่ผู้บริโภคเชื่อมั่นมากที่สุด’ 13 ปีซ้อน Thailand’s Most Admired Company & Brand

