วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ลุ้นสัญญาณเงินเฟ้อสหรัฐฯ และผลกาไรบจ. ใน 3Q23

2020 โดยแนวรับหลักแรกที่คาดว่าจะเกิดการรีบาวนด์รอบใหญ่ อยู่ที่บริเวณ 1,350 จุด+US 3Q23 Earnings Results: คาดบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่รายงานกำไรสูงกว่าคาด แต่เรามองไม่มี Positive surprise

เราคาดว่า รายงานผลกำไรที่ดีหรือแย่กว่าคาด จะส่งผลกระทบต่อหุ้นรายตัว และส่งผลต่อเนื่องมายังหุ้นอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยวันนี้ฝั่งของ US จับตารายงานกำไร Exxon (คาด USD2.37 Vs USD4.45), Chevron (คาด USD3.60 Vs USD5.56) ฯลฯ ทั้งนี้ เราคาดว่าการขยายตัวอย่างมากของ US 3Q23E GDP ทาให้ผลกาไรของบจ. สหรัฐฯ มีแนวโน้มเติบโตสูงกว่าคาดการณ์ (อิง Fact set คาดการณ์ 3Q23E EPS อยู่ที่ USD55.74 เติบโต -0.4% YoY) หนุนการขยายตัวของ Earnings Yield แต่อย่างไรก็ตาม ด้วย Market risk premium ที่อยู่ในระดับต่ำ (0.

วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ลุ้น US 3Q23E GDP & ECB Meetingทางเทคนิค คาด SET Index อ่อนตัว แนวรับ 1,392/1,387 จุด แนวต้าน 1,411/1,426 จุด (EMA 5/10 วัน) โดยยังคงมองการปรับสูงขึ้นของดัชนีฯเป็นเพียงการฟื้นตัวระยะสั้น เพื่อลงต่อ ภายใต้อิทธิพลของรูปแบบขาลง Rounding Top (U คว่ำ-shape) กรอบ 1,187-1,716 จุด ที่ทำไว้ตั้งแต่ช่วงเดือน ก.พ.

วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.ยูโอบี เคย์ เฮียนฯ ยังมีแนวโน้มเคลื่อนไหวไปตามผลตอบแทนพันธบัตรGDP สหรัฐฯ ไตรมาส 3/66 ออกมาที่ +4.9% QoQ สูงกว่าที่ตลาดคาดที่ +4.5% แต่ต่ำกว่าแบบจำลอง GDP Now ของเฟดแอตแลนต้าที่ +5.4%

วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงศรี Focus รายตัวตลาดหุ้นวานนี้ SET Index ร่วง 30 จุด (-2.17%) ปิดที่ระดับ 1,371 จุด ต่ำสุดในรอบ 3 ปี มีปัจจัยลบรุมกดดันทั้งในและต่างประเทศ Fund flow ต่างชาติยังไหลออก หุ้น Big Cap ร่วงหนักกดดัชนีนำลงโดย DELTA CPAXT CPALL และ AOT

วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.ยูโอบี เคย์ เฮียนฯ ติดตามการรายงาน GDP สหรัฐฯ คืนนี้ตลาดผันผวนจากผลประกอบการและผลตอบแทนพันธบัตร ตลาดหุ้นยังผันผวนในทางปรับลดลง โดยความกังวลล่าสุดมาจากการปรับลดลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐฯ ทั้งจากผลประกอบการบริษัทขนาดใหญ่บางแห่งที่ผิดคาด และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ยังอยู่ในทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้น

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BGRIM - กำไรพุ่ง yoy เพราะ margin ของ IU สูงขึ้นเรายังคงคำแนะนำถือ BGRIM โดยประเมินราคาเป้าหมายปี 2024 ที่ 25.25 บาท เราคาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักใน 3Q23 จะโตถึง 2,399%yoy เพราะmargin ของ IU สูงขึ้น

หุ้นไทยวันนี้ 27 ต.ค.66 อ่อนตัวแนวรับ 1,360 - 1,365 จุด กังวลเฟดตรึงดบ.นานหุ้นไทยวันนี้ 27 ต.ค.66 SET อ่อนตัวแนวรับ 1,360 - 1,365 จุด กังวล FED ตรึงดอกเบี้ยนานหลัง GDP 3Q23 สหรัฐสูงกว่าคาด ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐสูงเกินคาดกดดันการลงทุน