มหกรรมยานยนต์ Motor Expo 2023 ค่ายสองล้อยกทัพรุ่นใหม่ - บิ๊กไบค์ - รถจยย

มหกรรมยานยนต์ Motor Expo 2023 จะเป็นโอกาสสุดท้ายในการเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ของบิ๊กไบค์ และรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ของกองทัพ โดยมีการแสดงสินค้าและกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นมากมาย

Motor Expo 2023 รถใหม่กระหึมดันยอดขายส่งท้ายปีผู้จัดงาน Motor Expo 2023 ประกาศความพร้อม หลัง ค่ายรถยนต์40 แบรนด์ จักรยานยนตื 20 แบรนด์ ประกาศตบเท้าเข้าร่วมงาน มั่นใจยอดจองทะลุ 42,000 คัน

Tesla เปิดตัว Optimus นวัตกรรมหุ่นยนต์ Tesla ครั้งแรกที่งาน Thailand Motor Expo 2023เทสลา ผู้นำด้านนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลก ได้ร่วมจัดแสดงยานยนต์แห่งอนาคตที่ยั่งยืนครั้งแรก ณ งาน Thailand Motor Expo 2023 พร้อมเปิดตัวหุ่นยนต์เทสลาที่รู้จักกันในชื่อ Optimus ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดภายในงานนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย Optimus ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานที่น่าเบื่อและจำเจ หรืองานที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์...

GWM เปิดตัวและประกาศราคา ORA 07 รุ่น LONG RANGE อยู่ที่ 1,299,000 บาท และ ORA 07 รุ่น PERFORMANCE อยู่ที่ 1,499,000 บาทเกรท วอลล์ มอเตอร์ ประกาศความสำเร็จของ Mission 9 in 3 ส่งยานยนต์ไฟฟ้า 100% เรือธงรุ่นล่าสุดสู่ตลาดไทย เปิดตัวและประกาศราคาORA 07 อย่างเป็นทางการภายในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 40 หรือ Motor Expo 2023 เสริมทัพไลน์อัปยานยนต์พลังงานใหม่คุณภาพลำดับที่ 9 สู่ตลาดประเทศไทย โดยราคาอย่างเป็นทางการของORA 07 รุ่น LONG RANGE อยู่ที่ 1,299,000 บาท...

รวม 10 รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ตบเท้าโชว์ตัวในงาน MOTOR EXPO 2023รวม 10 รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ตบเท้าโชว์ตัวในงาน MOTOR EXPO 2023 ขึ้นระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 11 ธ.ค. 2566 ค่าย CHANGAN (ฉางอาน) เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าคันแรก Deepal L07 รถยนต์ SUV ไฟฟ้า 5 ที่นั่งที่สะท้อนไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ อ่านต่อ: MotorExpo2023

MG เผยโฉม MG CYBERSTER และ IM LS6 ครั้งแรกในอาเซียน พร้อมยกขบวนยนตรกรรมครบทุกรุ่น บุก Motor Expo 2023MG เผยโฉม MG CYBERSTER และ IM LS6 ครั้งแรกในอาเซียน พร้อมยกขบวนยนตรกรรมครบทุกรุ่น บุก Motor Expo 2023 flashfly

Mercedes-Benz นำ 4 ยนตรกรรมรุ่นล่าสุด จัดแสดงครั้งแรกในงาน Motor Expo 2023 ภายใต้คอนเซ็ปต์ FUTURE FOR ALLMercedes-Benz นำ 4 ยนตรกรรมรุ่นล่าสุด จัดแสดงครั้งแรกในงาน Motor Expo 2023 ภายใต้คอนเซ็ปต์ FUTURE FOR ALL flashfly

