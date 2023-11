คอหนังแห่ดูสัปเหร่อ-ธี่หยด คอหุ้นแห่เคาะ'MAJOR'ไปได้แค่ไหน?

โบรกสแกน "MAJOR" รับทรัพย์หนังไทย "สัปเหร่อ-ธี่หยด"ทำเงินหนุนผลงานไตรมาส 4/66 สวย ขณะที่ไตรมาส 3/66 ไร้หนังทำเงิน แต่รับคืนภาษีขายหุ้น MPIC บวกปันผล TKN-WORK หนุน

ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น "บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR" ปิดการซื้อขายวันนี้(30 ต.ค.66) อยู่ที่ 15.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.60 บาท คิดเป็น +4.11% มูลค่าการซื้อขาย 115.56 ล้านบาท"สัปเหร่อ-ธี่หยด"หนุน Q4

บล.ฟิลลิป(ประเทศไทย) ระบุว่า คาดไตรมาส 3/66 กำไรสุทธิ 96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 362.8% y-y ส่วนใหญ่เกิดจากรายการพิเศษโดยในไตรมาส 3/66 รายได้ตั่วคาดลดลง 5% จากหนังไม่ค่อยทำรายได้ซึ่งส่งผลให้อาหาร/เครื่องดื่ม ลดลง 5% โฆษณารายได้ เพิ่มขึ้น 49% จากขึ้นสัญญาใหม่และโบว์ลิ้ง เพิ่มขึ้น 20% จากการจัดการแข่งขันรายได้รวมคาดเพิ่มขึ้น 1.9% y-y ที่ 1,751 ล้านบาท headtopics.com

ต้นทุนคาดเพิ่มขึ้น 8.9% จากส่วนลดค่าเช่าที่น้อยลงต้นทุนการจัดอีเวนท์ตามงานที่เพิ่มขึ้นและการปรับปรุงสาขาสุขุมวิท และ SG&A เพิ่มขึ้น 8.1% จะมีรับเงินปันผลของ TKN และ WORK ที่ 37 ล้านบาท และ Defer Tax จากการขาย MPIC มีภาษีกลับคืนราว 100 ล้านบาท แต่หากไม่รวม Defer Tax การดำเนินงานจะขาดทุน 4 ล้านบาท แต่ q-q ลดลงหลักมาจากรายการพิเศษและรายได้หนังที่ลดลง

ขณะที่ในไตรมาส 4/66 ดูดีขึ้นมากหลังมีหนังทำเงินสูงมาก อย่าง “สัปเหร่อ” และ “ธี่หยด” ถึง 26 ต.ค. MAJOR มีรายได้ที่ 373 ล้านบาท และ 25 ล้านบาทตามลำดับ จากเดิมที่ไม่มีหนังทำเงินในไตรมาส 3/66 นอกจากนี้หนังยังทำรายได้เพิ่มขึ้นยังมีหนัง The Marvels The Hunger Games4 , 4King 2 , Aquam an 2 ที่จะทยอยเข้าและรับรู้รายได้ป๊อบคอร์นเข้าขายใน 7-11 เต็มไตรมาส headtopics.com

ส่วนสัญญาณทางเทคนิค หุ้น MAJOR วันนี้ปรับตัวขึ้นมาจากราคาเปิดที่ 14.70 บาท เพิ่มขึ้น 2.71% และได้ถึงแนวต้านแรกแล้วที่ 15.00 บาท โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 15.50 บาท บล.กรุงศรี พัฒนสิน ระบุว่า หนัง "ธี่หยด" ได้รับกระแสตอบรับอย่างต่อเนื่องหลังเพิ่งเข้าฉายวันแรกเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 23 ล่าสุด 29 ต.ค.

สนั่นโซเชียล! ดราม่านักแสดง ธี่หยด หน้าตาดีเกินไป คนกาญจน์พร้อมใจตอบแบบนี้ถกสนั่นโซเชียล! ดราม่านักแสดง 'ธี่หยด' หน้าตาดีสวย-หล่อเกินไป คนเมืองกาญจน์เสียงแตกพร้อมใจกันยืนยันแบบนี้ อ่านเพิ่มเติม ⮕

'ธี่หยด' รายได้ทะยานสู่ 200 ล้าน ขี้นแท่นหนังไทยได้ 100 ล้านเร็วที่สุดของปีภาพยนตร์จากเรื่องเล่าสุดหลอน 'ธี่หยด' กวาดรายได้สู่ 200 ล้านบาททั่วประเทศ ขี้นแท่นหนังไทยที่ทำรายได้ผ่านหลัก 100 ล้านเร็วที่สุดของปี 2566 หนังผีไทยที่แรงที่สุดในรอบปี อ่านเพิ่มเติม ⮕

'ณเดชน์' เปิดภาพเบื้องหลัง ไร่ข้าวโพดใน ธี่หยด ฉากสุดเดือด ถ่ายเย็นถึงเช้าณเดชน์ กับอีก 1 ฉากสุดเดือด ไร่ข้าวโพดใน ธี่หยด ที่ถ่ายเย็นถึงเช้ากันเลยทีเดียว อ่านเพิ่มเติม ⮕

แรงต่อ! 'ธี่หยด' พิสูจน์ความหลอน สยองหู ทะยานสู่ 200 ล้านสยองขวัญสมคำล่ำลือ 'ธี่หยด' ภาพยนตร์ไทย ทะยานสู่ 200 ล้าน หลังทุบสถิติ อันดับ 1 หนังไทยที่ทำรายได้สูงสุดตั้งแต่แรกเริ่ม อ่านเพิ่มเติม ⮕

เปิดวาร์ป 'มิ้ม รัตนวดี' หลอนแจ้งเกิดจากธี่หยด สู่การออดิชั่นนางร้าย'แย้ม' สาวน้อยผู้ถูกครอบงำ จากเรื่อง 'ธี่หยด' ที่กำลังครอบงำหัวใจทุกคน 'มิ้ม รัตนวดี' จากนักแสดงเด็ก สู่การเดบิวต์ในหนังเรื่องแรก ล่าสุด ออดิชั่นนางร้าย อ่านเพิ่มเติม ⮕

หลอนโดนใจ ‘ธี่หยด’ เพียง 3 วัน กวาดรายได้ทั่วประเทศทะยานสู่ 100 ล้านบาทกระแสยังคงแรงอย่างต่อเนื่องและสร้างความหลอนแบบหยุดไม่อยู่ กับภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง “ธี่หยด” จากฝีมือกำกับของ “คุ้ย-ทวีวัฒน์ วันทา” นำแสดงโดย ณเดชน์ คูกิมิยะ, เดนิส เจลีลชา, มิ้ม รัตนวดี และดำเนินการสร้างโดย ช่อง 3 และ M STUDIO (เอ็ม สตูดิโอ) อ่านเพิ่มเติม ⮕