Trailer för den kommande säsongen av The Simpsons

FEBER: Första trailern för Onimusha-animen. Kommer i november.Under gårdagen släppte Netflix den första trailern för den tecknade serien Onimusha som är baserad på Capcoms samurajspelserie med samma namn. Denna serie kommer att regisseras av Takashi Miike, som vissa filmfantaster säkert känner igen från filmer som Ichi the Killer, Audition, 13 Assassins och så klart Dead or Alive. Sublimation Studio (som även gjorde Dragonx27s Dogma-animen) står för själva produktionen och som man kan se på bilderna kommer de att använda sig av 3DCG-animering för karaktärerna och handritade bakgrunder. Serien kommer att släppas på Netflix den andra november.

FEBER: Första trailern för Echo. Marvel-serien.Marvel Studios har inte gjort allt för mycket väsen av sig när det gäller serien Echo som skulle ha premiär innan årets slut. Men nu har det blivit ändring på det då det idag dök upp en första trailer för serien.

SYDSVENSKAN: Se trailern för Malmökampen härÅtta områden – en episk kamp.

GOTEBORGSPOSTEN: Netflix-succén avslutas – här är trailern för sista säsongenNetflix påkostade succéserie om det brittiska kungahuset avslutas med den sjätte säsongen. Nu kommer trailern, som bland annat visar hur prinsessan Diana förföljs av paparazzi innan den tragiska bilolyckan som blev hennes död.

FEBER: Trailer för ny säsong av The Simpsons. Snart dags för 35:e säsongen!Snart är det dags för den 35:e säsongen av The Simpsons och här kommer en trailer inför det. Av trailern att döma så kommer många av seriens välkända karaktärer dyka upp och det ser även ut som om vi kommer att få se ett gästspel av The Beatles . Fox skriver själva om vad vi kan förvänta oss av den kommande säsongen: x22This season Marge experiences a series of nightmares about young Bart’s childhood coming to an end; Homer accidentally volunteers for a school crossing guard position; sixty years in the future, Lisa recounts the story of how Homer was scapegoated for a power outage that plunged Springfield into darkness days before Thanksgiving; and the annual chilling trilogy “Treehouse of Horror XXXIV” is back!x22 Den 35:e säsongen av The Simpsons börjar sändas i USA på Fox och Hulu den 1 oktober. Var den kommer att sändas här i Sverige är än så länge lite oklart men den lär sannolikt dyka upp på Disney+ förr eller senare.

DAGENSNYHETER: Homer slutar ta stryptag på Bart i ”The Simpsons”I den senaste, 36:e säsongen, av ” The Simpsons ” säger Homer att han numera slutat ta stryptag på sin son Bart under sina karaktäristiska utbrott, något

