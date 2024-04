Sara Skyttedal startar eget parti och ställer upp i både Europaparlamentsvalet och i samtliga val 2026. Det avslöjar handlingar som registrerats hos Valmyndigheten.Den 27 mars lämnade partiet Folklistan in sin ansökan till Valmyndigheten. Partiet är grundat av den tidigare KD-toppen Sara Skyttedal, som lämnade Kristdemokraterna efter att petats som förstanamn inför valet till Europaparlamentet.

Turbulensen kring Skyttedal inleddes efter attBeslutet från Valmyndigheten innebär att partiet nu kan ställa upp i EP-valet och samtliga val 2026. Inga andra namn kopplade till partiet är kända. Till Dagens ETC säger valmyndigheten att Folklistan inte har lämnat in några offentliga listor än.Sara Skyttedal anger att partiet kan nås på en epost-adress under domänen folklistan.se som i skrivande stund är parkerad hos leverantören. Domänen registrerades bara fyra dagar efter att det blev känt att Skyttedal lämnar K

Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:



ETC_redaktionen / 🏆 17. in SE

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Sara Skyttedal startar ett nytt partiDen tidigare KD-politikern Sara Skyttedal vill starta ett nytt parti, Partiet Folklistan, skriver Expressen.

Källa: dagensindustri - 🏆 46. / 51 Läs mer »

Sara Skyttedal startar eget partiDen tidigare kristdemokraten Sara Skyttedal, numera politisk vilde i Europaparlamentet, startar ett nytt parti, rapporterar Expressen.

Källa: dagensnyheter - 🏆 7. / 63 Läs mer »

Tre Kronors drömlag till 4 Nations 2025 och OS 2026Om ett drygt år får vi äntligen njuta av ett Tre Kronor sprängfyllt av NHL-spelare. I februari 2025 startar nämligen 4 Nations Face-Off – en förturnering till World Cup – där världens bästa spelare möter varandra under en dryg vecka.

Källa: SportExpressen - 🏆 30. / 51 Läs mer »

Skyttedal startat eget partiKD:s tidigare Europaparlamentariker Sara Skyttedal startar ett helt nytt parti. Nu har hon anmält sitt deltagande för Partiet Folklistan i EU-valet. Dessutom vi

Källa: Aftonbladet - 🏆 5. / 63 Läs mer »

Skyttedals nya satsning – startar partiet FolklistanAvhoppade kristdemokraten Sara Skyttedal startar ett helt nytt parti – Folklistan. Hon anmälde deltagande i EU-valet hos Valmyndigheten i förra veckan.

Källa: ExpressenLedare - 🏆 20. / 59 Läs mer »

Några kommande saker från Netflix. Som kommer 2025 och 2026.Idag höll Netflix ett mycket påkostat event på Grand Hotel i Stockholm. På plats var en hel hög med skådisar, författare och filmskapare som berättade om vad som kommer att komma under året. En hel del har vi fått nys om tidigare och som ni märkt idag har det kommit en hel hög med klipp och trailers.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »