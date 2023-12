Ökning av intäkterna från publika molntjänster för företag

Intäkterna från publika molntjänster för företag som Microsoft, AWS och Google ökade med 19 procent jämfört med föregående år under första halvåret 2023, tack vare den ökade användningen av AI och företagens fortsatta intresse för att flytta allt fler resurser till molnet, enligt analys- och rådgivningsföretaget IDC. De globala intäkterna på marknaden för publika molntjänster uppgick till 315,5 miljarder dollar, motsvarande drygt 3,2 tusen miljarder kronor, under första halvåret 2023.

Detta enligt nya siffror som sammanställts av IDC:s Worldwide Semiannual Public Cloud Services Tracker. Förra året uppgick intäkterna för samma period till 264,8 miljarder dollar, och marknaden förväntas överstiga 1 biljon dollar i slutet av 2027. Även om tillväxten på ytan verkar betydande var den lägre än vad IDC-analytikerna förväntade sig, säger Dave McCarthy, research vice president, Cloud and Edge Infrastructure Services på IDC





