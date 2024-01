Mercedes och Sony samarbetar för att skapa en A-klass med PS5-vibes

Mercedes och Sony i Italien har börjat samarbeta lite. Resultatet av det är en A-klass med PS5-vibes, som det så fränt heter. Tyvärr så verkar man inte ha gjort så mycket med utsidan, det hade varit roligt med lite Playstation-tecken i grillen till exempel.Spelkänsla på väg till jobbet Mercedes och Sony i Italien har börjat samarbeta lite. Resultatet av det är en A-klass med PS5-vibes, som det så fränt heter.

På insidan är det vitt i kombination med blått ljus vilket ju faktiskt ger lite PS5-känsla. 50 exemplar kommer att säljas i Italien och prislappen ligger på 55.677 euro.





