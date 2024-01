Månlandaren Peregrine ser ut att misslyckas med att landa på månen

Månlandaren Peregrine som sköts upp med ULA:s Vulcan-raket igår ser inte ut att ta sig till månen. Uppskjutningen av Vulcan-raketen och separationen av månlandaren gick precis som planerat. Kort därefter råkade dock Peregrine ut för någon slags anomali som gjorde att farkosten började förlora bränsle. Astrobotic, företaget som har tillverkat månlandaren, uppger själva att det här sannolikt kommer att leda till att Peregrine inte kommer att kunna landa på månen.

Företaget skriver vidare: "Unfortunately, it appears the failure within the propulsion system is causing a critical loss of propellant. The team is working to try and stabilize this loss, but given the situation, we have prioritized maximizing the science and data we can capture. We are currently assessing what alternative mission profiles may be feasible at this time." Peregrine är USA:s första månlandare på över 50 år. Hade månlandaren kunnat landa på månen som det var tänkt hade den även blivit den första farkosten från ett privat företag som gjort en mjuklandning på måne





feber » / 🏆 12. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

ULA:s Vulcan-raket ska skjutas upp på måndag. Ska konkurrera med SpaceX Falcon Heavy.På måndag är det äntligen dags för en första uppskjutning av United Launch Alliance (ULA) stora raket Vulcan Centaur.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »

Färre sköts till döds 2023 – men våldet var grövreTrots att dödsskjutningarna är färre än i fjol beskriver kriminologer detta år som det värsta hittills.

Källa: dagensnyheter - 🏆 7. / 63 Läs mer »

Tonåring sköts av misstag – 19-åring döms till livstidDödsskjutningen i Landskrona i maj förra året var ett förväxlingsmord, konstaterar Lunds tingsrätt.

Källa: dagensnyheter - 🏆 7. / 63 Läs mer »

Serbien: Sittande president väntas få ökad makt efter valetEfter vallokalernas stängning i Serbien på söndagskvällen pekade det mesta på att resultatet skulle landa i sittande president Aleksandar…

Källa: dagensnyheter - 🏆 7. / 63 Läs mer »

Flygplan i lågor på Tokyos flygplats Haneda. Krockade med annat flygplan.Ett flygplan brinner på Tokyos flygplats Haneda. Det är Japan Airlines flyg nummer 516 som hade lyft från Sapporo och som krockade med ett annat flygplan när de skulle landa på Haneda-flygplatsen. Det andra flygplanet ska ha varit ett militärflygplan från kustbevakningen, tydligen detta flygplan.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »

Kolla in vad Nasa har på gång under 2024. Månlandning, resa till Jupiter och annat.Den amerikanska rymdmyndigheten Nasa ser ut att ha ett spännande år framför sig. Tidigare idag släppte Nasa en video där man sammanställt lite av de grejerna man har på gång under nästa år. Mycket av projekten som Nasa kommer att pyssla med under 2024 är relaterad till Artemis-programmet och den framtida landningen av människor på månen.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »