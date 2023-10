Kanavapäällikkö: ”Emme ole kielipoliiseja”

Sveriges Radio Finska teki viime vuonna laajan kuuntelijatutkimuksen, joka suunnattiin toisen ja kolmannen polven ruotsinsuomalaisille.

– Halusimme tietää, kuinka paljon suomen kieltä kohderyhmämme ymmärtää ja käyttää. Lisäksi halusimme tietää, kuinka paljon he sekoittavat kieltä sekä tykkäävätkö he kielen sekoittamisesta, kertoo kanavapäällikkö Helena Huhta Hermans.

Tutkimus valmistui marraskuussa 2022. Kanavalla on nyt parempi tuntemus kohderyhmästään sekä siitä, mitä kuulijat toivovat. – Meidän yleisölle on todella tärkeää, että he tunnistavat itsensä tarjonnastamme, sanoo Huhta Hermans.Kolme neljästä kuuntelijasta ymmärtää radiossa puhuttua suomen kieltä ja vain kahdeksan prosenttia vastustaa suomen ja ruotsin kielen sekoittamista.Tutkimuksesta kävi ilmi, että kolme neljäsosaa kuuntelijoista ymmärtää radiossa puhuttua suomen kieltä. headtopics.com

Yksi neljäsosa ei ymmärrä suomea lainkaan, mutta he ovat silti kiinnostuneita ottamaan osaa sisällöstä ruotsin kielellä, kertoo Huhta Hermans.– Meille on jäänyt käteen tästä tutkimuksesta se, että todella vahva enemmistö on positiivisia suomen kielen käyttöä kohtaan, vaikka he eivät itse puhu sitä, Huhta sanoo.

Uutiskielen ja kirjoitetun kielen täytyy olla korrektia uskottavuuden vuoksi, mutta juontajat ja haastateltavat saavat puhua sellaista suomen kieltä, jota he haluavat.

