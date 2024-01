Google och Hugging Face ingår partnerskap för att ge tillgång till Google Clouds datorkraft

Google och Hugging Face, en plattform för AI-utvecklare, har ingått ett partnerskap som ser ut att kunna vara intressant för Hugging Face användare. Det nya samarbetet innebär att utvecklare som bygger och tränar sina AI-modeller på Hugging Faces plattform kan få tillgång till den datorkraft som Google Cloud erbjuder. Det handlar bland annat om datorkraft som erbjuds från Googles egna Tensor-processorer såväl som tusentals av Nvidias super-GPU:er H100.

Samarbetet kommer även att ge AI-modeller på Hugging Face stöd för Google Kubernetes Engine (GKE) och Google Clouds Vertex AI, ett verktyg för maskininlärning. Thomas Kurian, VD på Google Cloud, säger i ett pressmeddelande: "Google Cloud and Hugging Face share a vision for making generative AI more accessible and impactful for developers. This partnership ensures that developers on Hugging Face will have access to Google Cloud's purpose-built AI platform, Vertex AI, along with our secure infrastructure, which can accelerate the next generation of AI services and applications." Det finns idag redan 35





