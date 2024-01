Gäster i Jeffrey Epsteins lyxhus erbjöds sexuella tjänster

Gäster som besökte Jeffrey Epsteins lyxhus i Palm Beach, eller reste med hans flygplan, erbjöds ”massage” av unga kvinnor. Enligt Floridapolisen och vittnen var det ett kodord för sexuella tjänster. Och advokater till offer säger att Epstein samlade in utpressningsmaterial.Uppdaterad igår 20:52 Nu är det rivet. Men Epsteins hus i Florida brukade ligga längst in på exklusiva El Brillo Way i Palm Beach.

Överallt inne i det vita huset fanns uppställda foton på nakna och halvnakna kvinnor och flickor, bredvid bilder på när Jeffrey Epstein och Ghislaine Maxwell träffade kändisar, fotomodeller – och påven. På väggarna, skrivborden, öppet på datorterminaler och till och med i Epsteins garderob fanns det nakenbilder, enligt städerskan Louella och polisens beslagsrapporter. En polis hittar sexleksaker och dildos i flera rum och i badrummen är tvålarna formade som manliga och kvinnliga könsorga





