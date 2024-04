Företrädesemissioner för flera svenska företag

Skogsinvesteraren Latvian Forest har beslutat om en företrädesemission som kan tillföra bolaget 27 Mkr före kostnader. Emissionsguiden inleder sin bevakning av kapitalanskaffningen. Medicinteknikbolaget Spermosens har släppt prospekt för sin företrädesemission på 28,8 Mkr. Emissionsguiden gör en flaggrockad och noterar att VD Ulrik Nilsson tar… Diabetesforskningsbolaget Diamyd Medical har släppt prospekt för sin företrädesemission på 114 Mkr.

Emissionsguiden behåller tidigare flaggor och hissar ingen ny. Footway Group företrädesemission av aktier tecknades till 13%. Emissionen var inte säkrad genom tecknings- och garantiåtaganden och bolaget tillförs 2 Mkr efter… Bioteknikbolaget AlzeCure Pharma har beslutat om en företrädesemission som kan tillföra bolaget 53 Mkr före kostnader. Emissionsguiden inleder sin bevakning av kapitalanskaffninge

Latvian Forest genomför företrädesemission om 27 miljoner kronorLatvian Forest styrelse har beslutat om att genomföra en företrädesemission om 27,3 miljoner kronor. Emissionen syftar till att finansiera fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter samt återbetalning av aktieägarlån som använts för skogsfastighetsförvärv.

Emissionsguiden inleder bevakning av Latvian Forests företrädesemissionSkogsinvesteraren Latvian Forest har beslutat om en företrädesemission som kan tillföra bolaget 27 Mkr före kostnader. Afv inleder sin bevakning.

