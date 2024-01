EU-parlamentet vill höja ersättningen till artister från streamingtjänster

EU-parlamentets ledamöter anser inte att intäkterna från streamingtjänster för musik fördelas rättvist och vill därför att tjänsterna ska höja ersättningen som betalas ut till artisterna. Framför allt verkar man vilja att europeiska artister ska få större möjligheter till intäkter på tjänsterna.

I ett förslag som röstats igenom i parlamentet vill man nu att ersättningen till artister höjs generellt, att streamingtjänster ska tvingas ange om musik är genererad av artificiell intelligens samt att tjänsternas algoritmer och rekommendationsfunktioner blir mer transparenta, det vill säga att artister och andra ska få en möjlighet att förstå hur dessa fungerar. I en pressrelease säger den spanske ledamoten Ibán García del Blanco: – The Parliament is giving voice to the concerns of European creators, who are at the heart of the music streaming marke





