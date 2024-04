Elfsborgs huvudtränare Jimmy Thelin ryktas till Aberdeen

Och mitt under förlustmatchen mot Hammarby kom uppgifter kring att Oscar Hiljemark är helt klar för Boråsklubben.Tipsbladet

som gör gällande att Oscar Hiljemark är helt klar som ny huvudtränare för Boråsklubben – och att Jimmy Thelin inte kommer att bli kvar efter sommaren.– Det är inget vi påverkas av. Det har spekulerats om Jimmy sen jag kom hem igen, säger lagkapten Johan Larsson till SVT Sport.Det är vad det är. Det är upp till alla runt omkring att sköta det. Just nu är jag bara förbannad över att vi har förlorat.

– Det blir ett stort tapp för Elfsborg. Han har sett till att de varit ett stabilt topplag. Han har satt sin prägel och gjort ett fantastiskt jobb. När det dyker upp ett erbjudande från en klassisk klubb är det klart att det lockar. SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet.

Elfsborg Jimmy Thelin Aberdeen Oscar Hiljemark Boråsklubben

Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:



svtnyheter / 🏆 23. in SE

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Elfsborgs tränare Jimmy Thelin ryktas vara en kandidat till Aberdeen-tränarjobbetElfsborgs tränare Jimmy Thelin kommenterar ryktena om att vara en kandidat till Aberdeen-tränarjobbet.

Källa: fotbollskanal - 🏆 41. / 51 Läs mer »

Jimmy Thelin kommenterar Aberdeen-intresset: 'Uppgifter i media'GÖTEBORG. Jimmy Thelin kopplades samman med en rad klubbar - men förlängde med Elfsborg.Nu rapporteras skotska Aberdeen vara på jakt efter tränaren.- Det är uppgifter i media, säger Jimmy Thelin till Fotbollskanalen.

Källa: fotbollskanal - 🏆 41. / 51 Läs mer »

Skotska uppgifter: Aberdeen ger inte upp ThelinRubrikämne i rött. Om svenskar i blått. Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute.

Källa: fotbollskanal - 🏆 41. / 51 Läs mer »

Här är frågebatteriet som får Jimmy Thelin att svettasSOLNA. Fotbollskanalen har ställt Jimmy Thelin mot väggen. Med sex enkätfrågor. Här är 'svaren':

Källa: fotbollskanal - 🏆 41. / 51 Läs mer »

Hiljemark tar över Elfsborg – Jimmy Thelin fåordigOscar Hiljemark är klar som ny huvudtränare för IF Elfsborg. Och Jimmy Thelin kommer att lämna klubben för skotska Aberdeen. Men efter förlusten mot Bajen var

Källa: sportbladet - 🏆 24. / 53 Läs mer »

Isak Pettersson petades i Elfsborgs premiär: 'Ska till mer än så för att komma in här'BORÅS. Han togs in för att ersätta fjolårsgiganten Hakon Valdimarsson.Men i premiären petades Isak Pettersson - som nu vill ta upp kampen i Elfsborg.- Jag har varit hur bra som helst och visat det under lång tid, säger målvakten.- Man behöver inte alltid hålla med om mina beslut, säger tränare Jimmy Thelin.

Källa: fotbollskanal - 🏆 41. / 51 Läs mer »