Anna Hellgrens genomlysning av nuets trasigheter i Doppelgänger

Anna Hellgren läser en imponerande genomlysning av nuets akuta trasigheter.– Hon förstör mitt varumärke! Tänker superstjärnan som varit ”No logo” med halva världen sen millennieskiftet. Kleins brottningsmatch med skörheten hos det egna och inbillade icke-egot är en av många guldkanter i ”Doppelgänger”.

Besattheten av Den andra Naomis krumbukter leder inte bara till självrannsakan (och ansträngda familjerelationer, kaninhålet är bottenlöst) utan är också en tacksam ingång till en samtid tjock av projicering, kopiering och mer eller mindre organiserat vanvet





