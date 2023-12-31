صمود غزة ومفهوم المقاومة

صمود غزة أعاد الاعتبار لمفهوم اجتهد النظام وأعوانه ورعاته وأسياده في مسحه من الذاكرة الجمعية للشعوب العربية، وهو مفهوم المقاومة.





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