اعتمدت وزارة التعليم شروط وضوابط الإيفاد للعمل في الخارج، لحاجة بعض الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج وبعض الدول إلى إيفاد معلمين سعوديين للعام الدراسي 1446هـ





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