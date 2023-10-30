دورة فيينا.. سينر يتوج باللقب على حساب الروسي مدفيديف

واحتاج الإيطالي البالغ 22 عاما إلى 3 ساعات و4 دقائق والظهور بأفضل مستوى له للفوز بمجموعتين لواحدة 7-6 و4-6 و6-3، على منافس عنيد يكبره بخمس سنوات والمصنف أولا عالميا سابقا.
Jannik Sinner 🇮🇹 se consagró campeón del ATP 500 de Viena. Le ganó 7-6, 4-6 y 6-3 a Daniil Medvedev 🇷🇺 en la final y es su cuarto título en la temporada.وهذا النهائي الرابع بين سينر ومدفيديف هذا العام، حيث تتعادل الكفة مع فوزين لكل منهما. فاز مدفيديف في ميامي وروتردام ورد سينر في بكين وفيينا.
وهذا اللقب هو العاشر في مسيرة سينر منذ بدايته الاحترافية عام 2018 والرابع له هذا العام، في أفضل عام له تقدم خلاله إلى المراكز الخمسة الأوائل في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين في فبراير الماضي.أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في منطقة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.نشر"حزب الله" اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب. headtopics.com
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