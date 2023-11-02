بايدن: نحتاج وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة يسمح بإخراج الرهائن

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أكدت في وقت سابق أن الولايات المتحدة تعارض أيضا وقف إطلاق النار في قطاع غزة لأنها تعتقد أن فترة الراحة ستسمح لحركة"حماس" الفلسطينية باستعادة عافيتها لمواصلة الهجمات على إسرائيل.
كما أشارت وزارة الخارجية إلى مدى ملاءمة فترات توقف إنسانية لمغادرة اللاجئين أو توصيل المساعدات الإنسانية. يذكر أن الجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة بلا هوادة ردا على الهجمات التي شنها مقاتلون من حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين في اليوم الأول من الهجوم، الذي احتجزت خلاله حماس 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي الى 8796، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وبين القتلى 3648 طفلاً، فيما لا يزال أكثر من 2000 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، بحسب المصدر ذاته.جددت إسرائيل قصفها على أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة، فقد سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف جديد طال مربع سكني بمنطقة الفالوجا في مخيم ...قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو اليوم الثلاثاء إن بلاده تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مضيفا أنه لا يمكن أن يكون ثمن العدالة استمرار معاناة ...
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