اقتراح أوروبي بتحالف دولي.. من يحكم غزة بعد الحرب؟

ويقول عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح بمفوضية التعبئة والتنظيم، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إنهم كفلسطينيين"لن يقبلون إلا أن يكون الحكم فلسطينيا، فالشعب الفلسطيني يناضل ويضحي من أجل حريته وتقرير مصيره وبالتالي لا يُعقل أن يجد في النهاية بعد كل هذا النضال الطويل تحالفا دوليا وقوات أجنبية تحكم بلاده بعد خروج القوات الإسرائيلية من القطاع".

وتابع دولة أن العدوان الإسرائيلي على القطاع ومساعيه لاستهداف سيطرة حماس على غزة،"لن يكون مقابلها أن تقبل السلطة الوطنية الفلسطينية بأي حال أن تتسلم إدارة وحكم القطاع على دبابة إسرائيلية، أو توافق على منطق أميركي أوروبي مبني على إبادة شعب في سبيل تغيير من يحكم"، مضيفا أنه لهذا السبب فإن السعي لتشكيل تحالف دولي لإدارة القطاع مرفوض من الشعب الفلسطيني كلية.

من جانبه قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بـ"جامعة القدس"، والقيادي بحركة فتح لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إن التحالف الدولي يذكر باحتلال العراق، وتولي الأميركي بول بريمر إدارته وكان احتلالا حقيقيا أضاع العراق وهو ما لن يقبل الفلسطينيون بتكراره في غزة.

وقال إن السلطة تقدم لغزة نحو مليار دولار سنويا من ميزانية الدولة الفلسطينية، وفي حالة الاتفاق على منظمة التحرير واندماج الجميع داخل إطاراتها، يمكن للسلطة تولي مسؤولياتها في غزة مثل ما هو الحال في الضفة، وإعادة توحيد الصف الفلسطيني والتوجه نحو انتخابات تمكن الفلسطينيين في الداخل والخارج في اختيار من يحكمهم من أبناء شعبهم.ارتفاع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي في عملية غزة إلى 17..

