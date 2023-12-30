أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان يوم السبت إن إسرائيل تستهدف الأونروا لإخراجها من غزة وتعميق التهجير وتغيير طابع القطاع السكاني





RTARABIC » / 🏆 28. in SA لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

«الأونروا»: إسرائيل تتسبب في تهجير قسري لأكثر من 150 ألف شخص بغزة«الأونروا» قالت اليوم الخميس إن إسرائيل تتسبب في تهجير قسري مستمر لأكثر من 150 ألف شخص من غزة جراء أمر إخلاء من وسط قطاع غزة.

مصدر: aawsat_News - 🏆 16. / 53 اقرأ أكثر »

'الجميع يعاني الجوع'.. منظمة الصحة العالمية تحذّر من مخاطر وباء في غزةحذّرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر انتشار وباء بقطاع غزة، في ظل تدهور المنظومة الصحية هناك، بينما قالت الأمم المتحدة إن التدابير التي اتخذتها إسرائيل بخصوص إدخال مساعدات إلى غزة “غير كافية”.

مصدر: TRTArabi - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

'أكسيوس': إسرائيل تعرض على حماس وقف القتال لمدة أسبوع كجزء من صفقة التبادلقال موقع 'أكسيوس' إن إسرائيل تعرض وقف القتال في غزة لمدة أسبوع واحد على الأقل في إطار صفقة جديدة لحمل حماس على إطلاق سراح أكثر من ثلاثين رهينة تحتجزهم في غزة.

مصدر: RTARABIC - 🏆 28. / 51 اقرأ أكثر »

حرب غرة: إسرائيل عازمة على إنهاء العملية في القطاع رغم معاناة المدنيينمستشار عسكري إسرائيلي بارز يدافع عن العدد الهائل من عمليات القتل التي قامت بها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ويشير إلى أنّ القضاء على حماس أمر حاسمٌ لمستقبل إسرائيل.

مصدر: BBCArabic - 🏆 14. / 59 اقرأ أكثر »

الهجوم الإسرائيلي على جنوب غزة يجدد مخاوف مصرية من «التهجير»جدّد تحذير أممي من مخاطر نزوح سكان قطاع غزة تجاه رفح؛ بسبب عمليات الجيش الإسرائيلي جنوب القطاع، مخاوف مصرية من تنفيذ مخطط «تهجير الفلسطينيين» إلى سيناء

مصدر: aawsat_News - 🏆 16. / 53 اقرأ أكثر »

عباس: نرفض أي مخططات لاحتلال أو عزل أي جزء من غزة أو التهجير القسري لسكانهاأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في اتصال هاتفي مع نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، رفض أي مخططات لفصل أو احتلال أو عزل أي جزء من غزة.

مصدر: aawsat_News - 🏆 16. / 53 اقرأ أكثر »