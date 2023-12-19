Специальная военная операция в Марьинке ДНР

В центре внимания — специальная военная операция, которую вооруженные силы России проводят на Украине. Эксперты наблюдают за событиями в режиме реального времени.— в Марьинке ДНР нашли кирпич с надписью: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате»





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