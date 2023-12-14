Роман: «Я настроен позитивно»

«Я настроен позитивно. Я думаю, что могу исправить ситуацию. Мы продолжаем участвовать в четырех разных турнирах. В Лиге чемпионов нашей главной целью было улучшение результатов по сравнению с прошлым сезоном, и мы этого добились. Нам просто нужно перегруппироваться, сосредоточиться и стать лучше к следующей игре», – сказалРоман 4 пропустили от Жироны. 3 от Антрпвена. Хави тен Хага напоминает, у того антирекорды, а он всё позитивное видит. Барса не может проигрывать Антрпвену.

Если проигрывает, значит, что-то не та





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