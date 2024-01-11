Атака на село Тишанка и угроза ядерного оружия

Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет. Поврежден инфраструктурный объект электроснабжения, временно без света остаются порядка 50 домовладений. Удар западными ракетами по пусковым установкам российских ракет на территории России является основанием для использования ядерного оружия, написал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев





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