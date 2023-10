Um ator chave quando Hollywood era dos duros: Burt Young

Da porrada que a vida distribui pelos homens (muito mais a uns do que a outros, é claro), alguns têm a capacidade de fazer disso um talento. E Hollywood já teve mais encanto por essas figuras que encarnam noções de precariedade e de falência. Para abordar a condição dos homens, para chegar a ter pena deles, primeiro passa-se pelo nojo antes de chegarmos à ternura.

A capacidade que Young tinha de destacar-se e entrar em combustão sem aviso, dava-lhe a capacidade de roubar a cena nos momentos certos, e, por isso, mesmo quando interpretava um vilão, nunca se confundia com o genérico canastrão que cospe as deixas em tom raivoso.

Aos 20 e poucos anos, depois de ter pendurado as luvas, era um biscateiro, e a certa altura conseguiu um rendimento fixo no negócio das carpetes, limpando-as, vendendo-as, instalando-as, e foi então que se encantou pela miúda que lhe servia bebidas num bar e que lhe confessou que o9 seu sonho era estudar representação com Lee Strasberg. headtopics.com

A sua forma de encarnar os papéis sem rodeios, sem abrilhantar a cena, não demorou a causar uma boa impressão, e conseguiu alguns papéis em grandes produções, como Mafiosos Enlatados, de James Goldstone, Os Detetives, de Barry Shear, O Passe da Meia-Noite e Ladrão Que Rouba a Ladrão, ambos de Mark Rydell, O Vício do Jogo, de Karel Reisz...

No início da década de 1970, Young fez ainda aparições memoráveis em séries de televisão como M*A*S*H, e revelou o seu talento para roubar a cena na sua poderosa, ainda que breve, aparição em Chinatown (1974), a obra-prima neo-noir de Roman Polanski, como um corno que, na cena inicial do filme, recorre ao detetive privado Jake Gittes, interpretado por Jack Nicholson, que assim se vê embrulhado numa história de incesto e homicídio. headtopics.com

