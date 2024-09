SOS Racismo acusa Governo e autarquia de faltarem à promessa de alojar imigrantes no Hospital Militar de Belém

DIA D-44: uma corrida perigosamente renhidaMais salário em setembro e outubro? Sim, mas não se iluda com supostos aumentosPlano de segurança rodoviária ainda não saiu do papelMassa de ar tropical traz chuva forte e persistente nos próximos dias

SOS Racismo apela a medidas de combate à violência xenófoba contra migrantesA tomada de posição da associação surge na sequência de agressões a cidadãos migrantes no Porto, na madrugada de terça-feira, nomeadamente a dois estrangeiros atacados com uma arma branca, um dos quais acabou por ser internado nos cuidados intensivos com 'graves ferimentos no tórax'.

SOS Racismo apela a medidas de combate à violência xenófoba contra migrantesO SOS Racismo manifesta desagrado 'com presença cada vez mais frequente de grupos violentos de extrema-direita em manifestações e outras ações'. A associação quer combater violência contra migrantes.

Sete urgências fechadas no SNS este sábadoAs urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital Nossa Senhora do Rosário, do Hospital São Bernardo, do Hospital Vila Franca de Xira, do Hospital São Francisco Xavier, do Hospital Distrital das Caldas da Rainha e do Hospital de Santo André estão este sábado fechadas. As urgências pediátricas do Hospital Nossa Senhora do Rosário e do Hospital Beatriz Ângelo também estão encerradas.

Governo falha promessa de alojar migrantes sem-abrigo no antigo Hospital Militar de BelémA solução foi anunciada em junho como resposta de emergência ao aumento de estrangeiros a viver nas ruas da capital. Passado três meses nada foi feito. Ministérios da Presidência e da Defesa não dão respostas

Quatro urgências de Ginecologia e Obstetrícia e três de Pediatria fechadasEm causa estão urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de São Bernardo (Setúbal), do Hospital de Santarém, do Hospital Beatriz Ângelo (Almada) e do Hospital Santo André (Leiria).

Quatro urgências de obstetrícia e ginecologia encerradas esta segunda-feiraEsta segunda-feira estão fechadas as urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital de São Bernardo, do Hospital Dr. Manoel Constâncio, do Hospital das Caldas da Rainha e do Hospital de Portimão.

