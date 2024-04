Sondagem divulgada pelo Chega sem indícios para Ministério Público. ERC avaliou sete queixas sobre eleições

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social não viu razões para enviar ao Ministério Público o caso da sondagem pedida pela Paraná Pesquisas e divulgada pelo jornal do Chega, mas verificou incumprimentos da Lei das Sondagens. A ERC avaliou também um caso de desinformação na rede social X e uma entrevista da CMTV ao líder do PCP. Decidiu arquivar ou não dar seguimento aos restantes quatro casos.

Quanto à sondagem, o regulador verificou que a Intercampus - empresa que realizou o estudo em Portugal - não fez o seu depósito no prazo definido por lei. Já o Folha Nacional, jornal do Chega, não publicou na notícia sobre a sondagem todos os elementos obrigatórios da ficha técnica

