SEC aprova criação do primeiro ETF de bitcoin

A Securities and Exchange Commission (SEC) acabou mesmo por aprovar a criação do primeiro ETF (Exchanged-Traded Funds) de bitcoin. A decisão histórica foi amplamente celebrada pelos investidores de criptoativos, que veem nesta aprovação uma grande oportunidade de crescimento do mercado norte-americano e a abertura ao investimento de milhões de milhões de dólares. Ainda assim, os especialistas deixam alertas para o risco do investimento.





ECO_PT » / 🏆 3. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.