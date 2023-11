Sónia Jesus sem papas na língua: 'Este é um dia de hipocrisia'

'Sim, porque hoje é aquele dia que toda a gente vai enfeitar as campas, não é? Até mesmo quem não vai ao cemitério durante o ano, hoje, vai para o cemitério', atirou. Sem papas na língua, defendeu ainda: 'Eu acho que este dia, basicamente, é um dia de hipocrisia'. 'Desculpem lá a minha sinceridade, mas é verdade.

:

ATELEVISAO: Sónia Jesus sofre pequeno acidente: 'Levei com uma porta em cima'A conhecida concorrente do 'Big Brother 2020' falou também sobre a adaptação do Fabian ao infantário.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Al Hilal, de Jesus, avança para os quartos na Taça sauditaO Al Hilal, treinado pelo português Jorge Jesus, apurou-se hoje para os quartos de final da Taça da Arábia Saudita em futebol, com uma vitória por 3-0 sobre o Al Hazm.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Herdeira da Coroa de Espanha jura hoje no parlamento respeito pela ConstituiçãoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Candidaturas a novo apoio à eficiência energética dos edifícios residenciais fecham hojeVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Herdeira da Coroa de Espanha jura hoje no parlamento respeito pela ConstituiçãoA herdeira da Coroa espanhola chega hoje à maioridade e vai ao parlamento nacional jurar que respeitará a Constituição do país, numa cerimónia considerada de grande carga simbólica e jurídica para a continuidade da monarquia em Espanha.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: INE divulga hoje estimativa do crescimento do PIB do 3º trimestreVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »