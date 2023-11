Ricardo Araújo Pereira e Frederico Lourenço na abertura do Festival Utopia

A sessão de abertura decorre na noite de quinta-feira no Theatro Circo de Braga e vai juntar o humorista Ricardo Araújo Pereira e o tradutor e escritor Frederico Lourenço. Antes ainda, Braga acolhe a Conferência do Plano Nacional de Leitura, dedicada este ano à literacia mediática e que encerrará com a presença do ministro da Cultura, no pequeno auditório do Theatro Circo.

Outra das presenças é o ensaísta francês Gilles Lipovetsky que, também no dia 11, contará com uma entrevista de vida conduzida por Ana Daniela Soares no auditório do Espaço Vita. Num dia que culminará com um concerto de Mallu Magalhães, passa também por Braga o escritor João Tordo, que irá conversar com David Mitchell em torno dos livros e dos guiões.

Nesse mesmo domingo, dia 12, José Rodrigues dos Santos, que está a lançar o novo livro “O Segredo de Espinosa”, será entrevistado pelo escritor Pedro Vieira. Numa conversa sobre a “Geografia Sentimental”, o diálogo será entre a escritora Karina Sainz Borgo e Lluís Prats. Já para os interessados sobre a arte da escrita, o autor brasileiro Amilcar Bettega irá promover uma oficina sobre a arte do conto.

No festival será entregue o Grande Prémio de Literatura de Viagens Maria Ondina Braga, atribuído pela Associação Portuguesa de Escritores e pela autarquia de Braga, a José Pedro Castanheira pelo livro “Volta aos Açores em Quinze Dias”. Será também apresentado um espetáculo que combina música, imagem, texto e performance por parte do escritor Afonso Cruz.

