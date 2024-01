Refém português Yossi Sharabi é morto pelo Hamas

Hamas declarou na segunda-feira a morte de Yossi Sharabi, que surgiu num vídeo propagandístico divulgado no domingo pelo movimento islamita na rede Telegram. As autoridades israelitas confirmaram esta terça-feira a morte do refém do movimento islamita Hamas com nacionalidade portuguesa, de acordo com o embaixador de Israel em Portugal, Dor Shapira. "O nosso coração está destroçado.

Esta noite foi anunciado oficialmente pelas autoridades israelitas que Yossi Sharabi foi assassinado enquanto estava em cativeiro", escreveu o diplomata na rede social X (antigo Twitter





